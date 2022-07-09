Тарпищев оценил победу бывшей российской теннисистки на Уимблдоне

Тарпищев оценил успех теннисистки Рыбакиной фразой «мы побеждаем на Уимблдоне»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил победу бывшей российской теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что ему очень приятен успех родившейся в Москве спортсменки, которая с 2018 года представляет Казахстан. «Мы побеждаем на Уимблдонском турнире», — такой фразой Тарпищев описал ее победу.

Ранее 9 июля Рыбакина стала победительницей Уимблдона-2022. В финальном матче она обыграла француженку Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.