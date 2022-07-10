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Байден изменил конструкцию своего велосипеда после падения

Президент США Байден снял крепления с педалей своего велосипеда после падения
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, что изменил конструкцию своего велосипеда после падения, произошедшего три недели назад, в июне. Его слова приводит РИА Новости.

«В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — заявил глава государства, подъезжая к журналистам на очередной велопрогулке.

18 июня Байден не удержался на велосипеде во время прогулки в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Он подъезжал к журналистам во время прогулки и упал на бок. К главе государства подошли сотрудники Секретной службы США, после чего он встал и начал общаться с журналистами. По словам Байдена, его нога зацепилась за педаль, он не получил видимых травм и решил не обращаться за медицинской помощью.

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Марина Совина
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