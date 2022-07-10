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Российские войска уничтожили тысячу снарядов для американских гаубиц на Украине

МО РФ заявило об уничтожении на комбинате в Славянске снарядов к гаубицам из США М777

Фото: Cpl. Austin Fraley / U.S. Marine Corps / Reuters

Российские войска в ходе спецоперации на Украине уничтожили более тысячи артиллерийских снарядов для американских гаубиц М777. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Известно, что снаряды складировались на территории «Керамического комбината» в Славянске.

Кроме того, ударом из высокоточного оружия наземного базирования по комбинату, где находился пункт временной дислокации артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские силы (ВС РФ) уничтожили до 100 военных и около 700 реактивных снарядов для ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град», добавили в Минобороны.

Также Минобороны 10 июля сообщило, что российские ВКС уничтожили пункты управления ВСУ в Соледаре, Миньковке и Бахмуте

Ударная волна
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Антон Похиляк
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