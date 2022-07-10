Российского теннисиста обвинили в участии в договорных матчах

ZDF: российского теннисиста Аслана Карацева обвинили в участии в договорных матчах

Российского теннисиста Аслана Карацева обвинили в участии в договорных матчах. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на документы Международной федерации тенниса (ITF).

По информации источника, Карацеву, а также грузинскому теннисисту Николозу Басилашвили за сдачу матчей предлагал деньги их тренер Егор Яцюк. Предполагается, что россиянин замешан в пяти подобных матчах, два из которых — парные встречи серии Challenger в Финляндии и Казахстане. Последний случай, когда могла произойти манипуляция с результатом встречи, выявлен на турнире Challenger 2022 года.

Карацев является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио в миксте. Россиянин играл в паре с Еленой Весниной. На турнире «Большого Шлема» наивысшим достижением теннисиста является полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

9 июня четыре южноафриканских футбольных клуба бессрочно отстранили за договорные матчи в четвертом дивизионе чемпионата страны. В игре против лидирующего клуба «Матияси» (1:59) футболисты «Нсами Майти Бердс» забили 41 гол в свои ворота.