Минобрнауки ответило на вопрос о возможностях россиян обучаться за рубежом

В Минобрнауки заявили об отсутствии преград для россиян продолжать обучение за рубежом

Какие-либо преграды для продолжения обучения студентов из России за рубежом сейчас отсутствуют. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Григорий Гуров в рамках Всероссийского студенческого выпускного, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС в воскресенье, 10 июля.

Незначительные сложности в данном вопросе преодолеваются в рабочем порядке. По оценке Гурова, возможности для обучения россиян за границей не уменьшились. «У нас свободно ребята, кто хочет продолжить образование за рубежом, работать в России или за рубежом, выезжают», — подчеркнул замглавы Минобрнауки.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Гуров отметил, что в России по-прежнему хотят обучаться иностранные студенты. Количество заявок на поступление от них в российские вузы не сокращается, заверил он.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал, что отказ от Болонской системы не отразится на признании дипломов за рубежом.

В мае стало известно о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Фальков рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, в свою очередь, отмечал, что после подписи глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.