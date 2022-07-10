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Новым замминистра на Украине стала 25-летняя девушка без опыта работы

На Украине 25-летнюю девушку без опыта работы назначили замминистра по евроинтеграции
Анна Сергеева

Анна Сергеева. Фото: Министерство социальной политики Украины

Новым заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины стала девушка без опыта работы в государственном секторе. Об этом пишут «Украинские новости».

При этом отмечается, что зарплата нового замминистра оказалась в два с половиной раза выше, чем у украинского лидера Владимира Зеленского — 68 600 гривен (около 152 тысяч рублей) в месяц. Президент в свою очередь зарабатывает 28 тысяч гривен (62 тысячи рублей).

25-летняя Анна Сергеева до вступления в должность на протяжении трех лет руководила компанией ООО «Сервис Ревизор», которая занималась, в частности, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, предоставлением услуг парикмахерскими и салонами красоты.

В министерстве объяснили, что Сергеева также активно занималась общественной деятельностью, например помогала сиротам и одиноким людям пожилого возраста.

Ранее Зеленский уволил четырех послов Украины — в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии. Причиной увольнения дипломатов он назвал ротацию.

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Варвара Кошечкина
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