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В Польше высказались о присутствии военных США в стране

Estymator: 54,6% поляков выступили за постоянное присутствие военных США в стране

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Граждане Польши высказались о размещении военных США в стране постоянной основе. Большинство поляков поддерживают это решение, следует из опроса компании Estymator, проведенного для портала DoRzeczy.pl.

Так, 54,6 процента респондентов выразили «решительную поддержку» присутствию солдат США в Польше. «Скорее поддерживают» эту меру 31,1 процента поляков. Против размещения американских военных в стране выступили 6,8 процента опрошенных, еще 2,3 процента высказались «решительно против».

Исследование провели 5-6 июля методом CATI (computer assisted telephone interview), в нем приняли участие 1100 человек. Авторы опроса назвали свою выборку репрезентативной.

Ранее стало известно о планах президента США Джо Байдена продлить миссию военных США в Польше. Он намерен оставить в стране присланных в феврале две тысячи американских военных на длительный период.

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Марина Совина
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