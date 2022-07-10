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Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном районе

TRT Haber сообщил о вспыхнувшем лесном пожаре в турецком курортном районе Бодрум

Фото: Idil Toffolo / Global Look Press

Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном районе Бодрум. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Очевидцы заметили пламя в лесном массиве Муглы. В район происшествия направили семь самолетов, шесть вертолетов, а также 20 пожарных и три бульдозера. Экстренные экипажи продолжают тушение с воздуха и с земли.

Предполагается, что наземное вмешательство позволит сдержать пламя и не допустить его проникновения на территорию, где расположены сельскохозяйственные угодья.

5 июля сообщалось о лесном пожаре в турецком курортном городе Анталья. Огонь тогда распространился на территории под канатной дорогой на высоте 605 метров в районе Коньяалты. Возгорание было ликвидировано за 45 минут, в тушении пожара участвовали четыре самолета и пять вертолетов.

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Анна Щербакова
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