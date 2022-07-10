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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские военные выпустили восемь снарядов по Еленовке в ДНР

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Украинские военные обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике (ДНР), выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра в воскресенье, 10 июля, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь в 20:50 (совпадает с московским). Они стреляли по направлению Новомихайловка — Еленовка. Всего выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

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Украинские войска в ночь на воскресенье в 04:20 обстреляли пять районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в субботу, 9 июля, ВСУ открыли огонь по жилым районам Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

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Марина Совина
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