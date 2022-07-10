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Захарова заявила о необходимости пресс-секретаря Белого дома врать

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила Белый дом с Титаником
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась в своем Telegram-канале об ушедшем пресс-секретаре Белого дома Джен Псаки и сменившей ее на этой должности Карин Жан-Пьер, раскритиковав их высказывания.

«Псаки вовремя покинула этот "Титаник" [администрацию президента США], заставив делать грязную работу свою последовательницу-мигрантку [Карин Жан-Пьер]», — заявила Захарова. Она сравнила действия бывшего пресс-секретаря с поведением «белого западного человека», который заставляет других разбираться с последствиями своих беззаконий.

Сотрудник российского МИД также посчитала, что пресс-секретарь вынуждена врать. По ее словам, так по необходимости поступают представители «преступного американского режима», которые расшатывают обстановку в мире, чтобы вернуть мировое лидерство.

Захарова отметила, что рост цен на топливо в США и продовольственный кризис являются следствием антироссийских санкций, которые ввел президент Соединенных Штатов Джо Байден. Кроме того, этому способствовали недальновидные энергетические контракты недолгосрочного характера.

Ранее Захарова попросила Псаки вернуться на должность пресс-секретаря Белого дома. Она заметила, что американская экономика сейчас не в лучшем состоянии для ухода.

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Виктория Кондратьева
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