Получивших нейтральный статус российских легкоатлетов оставили без ЧМ

РБК: World Athletics оставила 18 российских легкоатлетов без чемпионата мира

World Athletics оставила 18 российских легкоатлетов без чемпионата мира несмотря на нейтральный статус спортсменов. Об этом сообщает РБК.

Ранее международная организация одобрила получение нейтрального статуса 18 спортсменам из России. Тем не менее в World Athletics заявили, что российские легкоатлеты не смогут принять участие в ЧМ. Соревнования пройдут в США с 15 по 24 июля.

1 марта World Athletics отказалась допускать легкоатлетов из России до участия в международных соревнованиях. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова подчеркнула, что не намерена обращаться в Спортивный арбитражный суд.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.