Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
12 июля
19:00 (Мск)
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
13 июля
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
13 июля
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Получивших нейтральный статус российских легкоатлетов оставили без ЧМ

РБК: World Athletics оставила 18 российских легкоатлетов без чемпионата мира

Фото: Denis Balibouse / Reuters

World Athletics оставила 18 российских легкоатлетов без чемпионата мира несмотря на нейтральный статус спортсменов. Об этом сообщает РБК.

Ранее международная организация одобрила получение нейтрального статуса 18 спортсменам из России. Тем не менее в World Athletics заявили, что российские легкоатлеты не смогут принять участие в ЧМ. Соревнования пройдут в США с 15 по 24 июля.

1 марта World Athletics отказалась допускать легкоатлетов из России до участия в международных соревнованиях. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова подчеркнула, что не намерена обращаться в Спортивный арбитражный суд.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

Синдром отмены: Россия
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Стало известно о серии взрывов в Херсоне
Появились подробности о семье облившей краской памятник Зорге россиянки
Хозяев гуляющего по улицам Подмосковья львенка проверят
Франция рассказала о поддержании связи с Минобороны России
Получивших нейтральный статус российских легкоатлетов оставили без ЧМ
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Die Welt
В Германии подготовят к зиме отапливаемые общественные места
В России выявили 3398 случаев коронавируса
Увеличение коэффициента распространения COVID-19 объяснили
Разин рассказал о причине кремации Шатунова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.