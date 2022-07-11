Байден рассказал о своем оружии

Байден заявил, что хранит дома четыре дробовика

Президент США Джо Байден заявил, что хранит дома четыре дробовика. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе мероприятия в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия он уточнил, что две единицы оружия принадлежат ему, еще два ружья принадлежали его погибшим сыновьям.

По его словам, дробовики хранятся под замком. Так же должны поступать все сознательные вооруженные граждане. Ранее Байден указал, что намерен обязать владельцев хранить оружие в сейфе. Американский лидер подчеркнул, что они будут нести ответственность за оставление оружия без присмотра. «Если вы владеете оружием, на вас лежит ответственность за его безопасное хранение под замком и ключом... Заприте его, поставьте замки с сигнализацией. Если вы это не сделаете и что-то плохое случится, вас следует привлечь к ответственности», — пояснил президент.