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Политолог назвал неочевидную цель поставок западного оружия на Украину

Политолог Перенджиев заявил о контрабанде части поставляемого Украине оружия

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Западные страны продолжают поставлять оружие Украине не только для ее поддержки в конфликте с Россией, считает доцент Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. В беседе с «Лентой.ру» он высказал мнение о неочевидной второстепенной цели поставок.

В любом конфликте, куда США поставляют оружие, существует контрабанда, утверждает политолог.

Украина после Афганистана стала той самой транзитно-распределительной базой оружия на теневом рынке вооружений и военной техники

Александр Перенджиевполитолог

«Понятное дело, что в этом огромном потоке часть попадает украинцам, а остальное используют разного рода субъекты — сами американцы, которые встроены в эту систему поставок, и кто-то из представителей украинской стороны», — объяснил он.

Под видом оказания военной помощи Вашингтон зарабатывает деньги, предположил Перенджиев. Именно поэтому США будут продолжать поставки и требовать того же от европейских союзников.

«По мере того как будет все больше наноситься разгром украинской стороне, как можно меньше будет территорий, подконтрольных официальному Киеву, снабжение вооружением будет уменьшаться», — сказал он.

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