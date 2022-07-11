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Спорт

Воспитанник «Барселоны» погиб в 21 год

Воспитанник футбольной «Барселоны» Картер Пэйн погиб в 21 год в автокатастрофе

Фото: @umichfootball

Воспитанник футбольной «Барселоны» Картер Пэйн погиб в возрасте 21 года в автокатастрофе. Об этом сообщается на сайте клуба «Тормента», за который выступал спортсмен.

Авария произошла в американском городе Стейтсборо. Пэйн ехал на скутере, когда автомобиль сбил его. Отмечается, что виновник аварии скрылся с места происшествия, а свидетели ДТП вызвали скорую помощь. Медики оказали спортсмену первую помощь, однако он скончался в больнице.

После академии «Барселоны» футболист выступал за команду Мичиганского университета в течение двух сезонов на позиции защитника. В прошедшем сезоне он перешел в «Торменту-2», играющую в United Soccer League.

15 мая аргентинский нападающий Макси Ролон, также являющийся воспитанником академии «Барселоны», погиб в автокатастрофе. 27-летний футболист скончался вместе со своим братом после того, как автомобиль со спортсменом за рулем вылетел с дороги и врезался в дерево.

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Анастасия Борисова
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