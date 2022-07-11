Космодром Восточный позволит запускать все космические аппараты из России

Рогозин: вторая очередь Восточного позволит запускать все аппараты массой до 27 тонн из РФ

Завершение строительства второй очереди космодрома Восточный со стартовым столом для ракет семейства «Ангара» позволит запускать из России все космические аппараты массой от трех до 27 тонн. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«С учетом наличия первой и второй очереди [космодрома Восточный] мы будем иметь возможность выведения с национальной территории, со своего первого гражданского космодрома, всех полезных нагрузок, всего разнообразия космических аппаратов и космических систем в размерности от трех до 27, а в перспективе — до 37 тонн, на низкую опорную орбиту. Это очень важно, это историческое событие», — сообщил он в ходе первого заседания Организационного комитета VIII Всероссийской премии «За верность науке».

Рогозин отметил, что строительство второй очереди космодрома Восточный должно завершиться в 2022 году, а в декабре 2023 года с нового стартового стола запустят ракету-носитель «Ангара».

Ранее в июле Рогозин сообщил, что запуск легкой ракеты «Ангара-А1.2» состоится в 2022 году, а в конце 2022-го или в начале 2023-го могут запустить тяжелую ракету «Ангара-А5».

В июне глава «Роскосмоса» показал один из тоннелей, который связывает командный пункт и стартовый стол для запуска ракет семейства «Ангара» на космодроме Восточный.