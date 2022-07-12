Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
4:0
Завершен
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
5:1
Завершен
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
Завтра
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Завтра
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс» разорвет контракт с нападающим Оскаром Линдбломом

Фото: Eric Hartline / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» выставит на драфт отказов шведского нападающего Оскара Линдблома. Об этом сообщается на сайте команды.

В «Филадельфии» заявили, что решение о разрыве контракта с хоккеистом стало для руководства непростым. «Никто не может усомниться в воле и силе преодолеть все, через что Оскар прошел вне льда, чтобы вернуться к игре. Оскар вдохновляет всех нас», — подчеркнули они. В команде пожелали 25-летнему Линдблому всего наилучшего в продолжении карьеры.

В декабре 2019 года у Линдблома была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, которая поражает костные ткани. После прохождения лечения он выступал в плей-офф в том же сезоне. В 2021 году Линдблом получил «Билл Мастертон Трофи» — награду, ежегодно вручаемую игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Форвард выступал за «Филадельфию» с 2014 года. У него оставался еще год контракта с зарплатой в четыре миллиона долларов.

Синдром отмены: Россия
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Нарышкин указал на нервную реакцию Польши из-за утечки планов по разделу Украины
Россиянка нечаянно убила чашкой пристававшего к ней мужчину
США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России
«Нафтогаз» попросил кредиторов отсрочить выплаты по еврооблигациям
Жена Реввы стала соседкой директора Black Star
Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом
Казахстан построит паромный флот и новый порт на Каспийском море
Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу
В «Роскосмосе» отреагировали на разрыв сотрудничества с ЕКА
Эндокринолог назвала признаки цифрового переутомления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.