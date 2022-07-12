Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс» разорвет контракт с нападающим Оскаром Линдбломом

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» выставит на драфт отказов шведского нападающего Оскара Линдблома. Об этом сообщается на сайте команды.

В «Филадельфии» заявили, что решение о разрыве контракта с хоккеистом стало для руководства непростым. «Никто не может усомниться в воле и силе преодолеть все, через что Оскар прошел вне льда, чтобы вернуться к игре. Оскар вдохновляет всех нас», — подчеркнули они. В команде пожелали 25-летнему Линдблому всего наилучшего в продолжении карьеры.

В декабре 2019 года у Линдблома была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, которая поражает костные ткани. После прохождения лечения он выступал в плей-офф в том же сезоне. В 2021 году Линдблом получил «Билл Мастертон Трофи» — награду, ежегодно вручаемую игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Форвард выступал за «Филадельфию» с 2014 года. У него оставался еще год контракта с зарплатой в четыре миллиона долларов.