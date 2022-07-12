Появились детали переговоров между Малкиным и «Питтсбургом»

TSN: в переговорах хоккеиста Малкина и клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» наметился прогресс

В переговорах российского нападающего Евгения Малкина и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» наметился прогресс. Об этом в Twitter сообщил журналист TSN Пьер Лебрюн.

Лебрюн заявил, что большая заслуга в переговорах принадлежит агенту Джею Пи Барри. «Тем не менее еще предстоит проделать много работы, чтобы подписать контракт», — подчеркнул он.

17 мая сообщалось, что «Питтсбург» предложил Малкину новый трехлетний контракт. По его условиям, зарплата россиянина сократится с 9,5 до 5 миллионов долларов за сезон. Отмечалось, что, несмотря на внешнее спокойствие, Малкин разочарован ходом переговоров и подавлен ситуацией.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником «Металлурга».