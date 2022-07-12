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Появились подробности дела об убийстве 26-летнего российского хоккеиста

Обвиняемому в убийстве 26-летнего хоккеиста Николая Шарова грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Появились подробности дела об убийстве российского хоккеиста Николая Шарова. Об этом сообщает КП.

Уголовное дело против 35-летнего Ивана Разживина, обвиняемого в убийстве, уже передано в суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Мужчина трижды судим.

Следователям по делу удалось установить картину событий, которые привели к гибели спортсмена 2 мая. После конфликта на празднике в кафе обвиняемый покинул заведение и направился домой, где хранилось ружье. Вернувшись в кафе, он произвел прицельный выстрел в грудь Шарова, а затем выстрелил в голову. Об убийстве хоккеиста стало известно в начале мая.

25 апреля в Москве был убит российский хоккеист Роман Дидур. Спортсмена ударили ножом в грудь в ходе драки. Он скончался от кровопотери на месте до прибытия скорой помощи.

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