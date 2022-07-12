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Юрий Шевчук перечислил гонорары от последних концертов украинским беженцам

Юрий Шевчук перечислил гонорары от последних концертов группы «ДДТ» украинским беженцам

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Музыкант Юрий Шевчук рассказал, что перечислил все гонорары от последних концертов группы «ДДТ» украинским беженцам. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале журналистки Екатерины Гордеевой.

«Мои дети взрослые уже, и мне не так много нужно финансов. Я свой личный гонорар ни разу не взял ни за один концерт. Все деньги перечислил беженцам с Украины. Люди страдают», — отметил артист. Он добавил, что неважно откуда человек — из Донецка, Киева или Москвы.

19 мая стало известно, что на Шевчука составили административный протокол, это произошло после концерта в Уфе. Во время своего выступления музыкант раскритиковал специальную военную операцию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — сказал Шевчук со сцены. После окончания концерта к нему за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу.

26 мая в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга поступило административное дело в отношении музыканта о дискредитации российской армии. Позднее суд вернул материалы дела в отношении Шевчука составителям.

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Марина Погосян
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