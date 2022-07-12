Юрий Шевчук перечислил гонорары от последних концертов украинским беженцам

Юрий Шевчук перечислил гонорары от последних концертов группы «ДДТ» украинским беженцам

Музыкант Юрий Шевчук рассказал, что перечислил все гонорары от последних концертов группы «ДДТ» украинским беженцам. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале журналистки Екатерины Гордеевой.

«Мои дети взрослые уже, и мне не так много нужно финансов. Я свой личный гонорар ни разу не взял ни за один концерт. Все деньги перечислил беженцам с Украины. Люди страдают», — отметил артист. Он добавил, что неважно откуда человек — из Донецка, Киева или Москвы.

19 мая стало известно, что на Шевчука составили административный протокол, это произошло после концерта в Уфе. Во время своего выступления музыкант раскритиковал специальную военную операцию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — сказал Шевчук со сцены. После окончания концерта к нему за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу.

26 мая в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга поступило административное дело в отношении музыканта о дискредитации российской армии. Позднее суд вернул материалы дела в отношении Шевчука составителям.