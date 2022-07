Раскрыт способ борьбы с антинаучными убеждениями в обществе

PNAS: политические взгляды способствуют отрицанию научных фактов

Ученые Университета штата Огайо показали, что распространение антинаучных настроений в обществе связано с четырьмя факторами, которые усиливаются из-за политики. Результаты исследования, в которых раскрываются способы борьбы с ошибочными убеждениями и повышения общественного признания науки, опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Антинаучные убеждения строятся на таких основаниях, как отсутствие доверия к научным источникам, отождествление себя с имеющими антинаучные взгляды группами, противоречие с текущими убеждениями человека и несоответствие с бытовым мышлением. Поскольку людям в массе своей тяжело справиться с конфликтом, возникающим между убеждениями и научной информацией, они предпочитают отвергать факты, которые не вписываются в то, во что они верят.

По словам авторов, хотя эти факторы могут объяснить, почему люди склонны отвергать науку, в последние десятилетия наблюдается заметный рост антинаучных настроений, например, среди противников вакцинации и тех, кто отрицает антропогенное изменение климата. Одной из причин является широкое пользование социальными сетями, однако политическая идеология способствует этому в большей степени. Исследования показывают, что человек считает других людей, имеющих схожие с его убеждениями политические взгляды, более опытными и знающими.

С этой точки зрения повлиять на антинаучные убеждения можно с помощью сообщений, демонстрирующих понимание других точек зрения. Пронаучные утверждения могут признавать, что антинаучные взгляды имеют некоторые основания, но объяснять, почему научная позиция предпочтительнее. Например, в рекомендациях о том, как предотвратить распространение COVID-19, можно признать, что ношение масок может быть неудобным, но объяснять, что дискомфорт стоит того, чтобы предотвратить распространение болезни. Кроме того, можно найти общие точки соприкосновения с оппонентом, даже если они не связаны с наукой.