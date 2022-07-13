В России рассказали о применении роботизированных модулей «Арбалет-ДМ»

ТАСС: спецназ России применяет боевой модуль «Арбалет-ДМ» в спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине российские подразделения специального назначения применяют бронеавтомобили «Тигр-М» с роботизированным боевым модулем «Арбалет-ДМ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Бронеавтомобиль "Тигр" с дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет-ДМ" успешно используется российскими спецподразделениями для зачистки населенных пунктов, позволяет оператору отслеживать обстановку, находясь в безопасности», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что ТАСС не располагает подтверждением этой информации.

Бронеавтомобиль «Тигр-М» с дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ» впервые представили на параде Победы в 2016 году. В 2017-м машину приняли на вооружение.

Боевой модуль «Арбалет-ДМ» получил пулемет 6П49 калибра 12,7 миллиметра и дымовые гранатометы. В состав прицельного комплекса модуля входит телевизионная камера с дальностью обнаружения и распознавания целей не менее 2500 метров, лазерный дальномер, а также тепловизионная камера с дальностью не менее 1500 метров.

Ранее стало известно, что в России создали новый бронеавтомобиль «Ахмат». Машину разработали с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации.

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