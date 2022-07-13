На ремонт символа Петербурга потратят сотни миллионов рублей

На ремонт дома компании «Зингер» в Санкт-Петербурге потратят 200 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге решили отремонтировать знаменитый дом компании «Зингер». Согласно расчетам, работы обойдутся в сотни миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Власти подчеркнули, что работы следует считать не реконструкцией, а ремонтом. В процессе не будут делать перепланировку, однако изменят зонирование, установят профессиональное освещение и поставят мебель из дерева и латуни. «Когда читатели зайдут в магазин, первое что они увидят — это книги. Задача — уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей», — написал Пиотровский.

Магазин, который считается символом города, займет почти три тысячи квадратных метров на цокольном, первом и втором этажах. Согласно предварительной смете, на ремонт вместе с заказом мебели планируют потратить 200 миллионов рублей. Размер суммы объяснили статусом постройки, из-за чего ремонт должен проводиться по определенным стандартам.

Ранее Следственный комитет (СК) России завел в Санкт-Петербурге уголовное дело в отношении сотрудников Комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Причиной стала подготовка к сносу исторического здания, известного как доходный дом Лапина.