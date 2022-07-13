Тела двух россиян больше месяца пролежали в московской квартире

Тела 44-летней женщины и ее молодого человека больше месяца пролежали в квартире в Москве

Тела 44-летней женщины и ее молодого человека больше месяца пролежали в квартире на Нижегородской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По сведениям издания, в полицию обратилась пожилая россиянка. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких недель ее дочь не отвечает на телефонные звонки.

Оперативники вместе со спасателями отправились по месту жительства пропавшей. Вскрыв дверь квартиры, они обнаружили трупы хозяйки и 30-летнего мужчины.

Причина смерти обоих еще не установлена. По одной из версий, мужчина и женщина могли отравиться наркотическими веществами. Известно, что погибшая владелица квартиры была судима за сбыт наркотиков, кражу, мошенничество и грабеж.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга хранил в ванной тела убитых им дочери и молодой жены.

По данным Следственного комитета России, в октябре 2020 года в квартире на проспекте Кузнецова подозреваемый c силой кинул об пол и избил малолетнюю дочь, отчего она скончалась на месте. Мужчина поссорился с гражданской женой — матерью ребенка, а плач девочки мог привлечь внимание соседей, поэтому отец таким способом пытался заставил ее замолчать.