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В российском регионе совершил жесткую посадку гидросамолет

В Ленинградской области гидросамолет совершил жесткую посадку на озеро Вуокса

Фото: пресс-служба СЗТП

В Приозерском районе Ленинградской области гидросамолет совершил жесткую посадку на озеро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным управления, гидроплан совершил аварийную посадку на озеро Вуокса около 9 часов утра 13 июля. На его борту находился один человек — его доставили в больницу с различными травмами.

После жесткой посадки воздушного судна в российском регионе следователи начали проверку.

Ранее в Подмосквье совершил жесткую посадку частный вертолет. Пострадали два человека, которые находились на его борту. Предварительно, воздушное судно зацепилось за линии электропередач.

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Анастасия Шейкина
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