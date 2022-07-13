Озвучен срок жизни SARS-CoV-2 на замороженных продуктах

Университет Кэмпбелла: SARS-CoV-2 сохраняется на замороженных продуктах до 30 дней

Ученые Колледжа фармацевтики и медицинских наук Университета Кэмпбелла озвучили срок жизни SARS-CoV-2 на замороженных продуктах. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Applied and Environmental Microbiology.

В ходе работы специалисты взяли мясо курицы, говядину, свинину и лосось и нанесли на него один РНК-вирус с липидной оболочкой, два коронавируса животных, вирус мышиного гепатита и вирус трансмиссивного гастроэнтерита — эти патогены использовались в качестве заменителя SARS-CoV-2. Затем продукты охладили до температуры около четырех градусов (что соответствует температуре в холодильной камере) и минус 20 градусов Цельсия (такая температура в морозильной камере). Оказалось, что активность и размножение вирусов могут сохраняться вплоть до 30 дней. Авторы исследования подчеркивают, что их открытие важно, поскольку коронавирус способен размножаться также в кишечнике и легких.

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