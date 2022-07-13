Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Боец российской группировки «О» рассказал о битве с иностранными наемниками

Боец российской группировки «Отважные» рассказал о дезориентации иностранных наемников

Кадр: Telegram-канал «Kotsnews»

Иностранные наемники, в числе которых граждане Грузии и Белоруссии, кажутся более подготовленными в сравнении с украинскими коллегами. Об этом рассказал боец российской группировки «Отважные» («О»), беседу с ним опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

«Иностранные наемники кажутся более подготовленными, у них есть слаженность действий, но, когда работает артиллерия, происходит дезориентация», — рассказал он.

По словам российского военного, в стрелковом бою иностранцы демонстрируют грамотные действия, однако им недостает подготовки. «Огнем подавляются, тактикой», — добавил боец.

Ранее Минобороны России доложило, что с 24 февраля 2022 года на территорию Украины прибыли наемники более чем из 60 стран мира. В военном ведомстве пояснили, что речь идет о гражданах, которые населяют разные материки. С учетом потерь и убытия домой, по данным Минобороны, их число составило 2741.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
Неизвестный забросал коктейлями Молотова военкомат в Подмосковье
Захарова обвинила США в организации госпереворота на Украине
В США вынесли обвинения против укравших тексты песен Eagles мужчин
Кандидат в президенты Австрии допустил выход страны из ЕС из-за Украины
Суд арестовал московского депутата Яшина
Признание ЛНР со стороны КНДР назвали историческим событием
Наручные часы Гитлера продали на аукционе за 234 миллиона рублей
США нашли новый предмет для санкций против России
Российский судебный пристав пойдет под суд за миллионную взятку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.