Боец российской группировки «О» рассказал о битве с иностранными наемниками

Боец российской группировки «Отважные» рассказал о дезориентации иностранных наемников

Иностранные наемники, в числе которых граждане Грузии и Белоруссии, кажутся более подготовленными в сравнении с украинскими коллегами. Об этом рассказал боец российской группировки «Отважные» («О»), беседу с ним опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

«Иностранные наемники кажутся более подготовленными, у них есть слаженность действий, но, когда работает артиллерия, происходит дезориентация», — рассказал он.

По словам российского военного, в стрелковом бою иностранцы демонстрируют грамотные действия, однако им недостает подготовки. «Огнем подавляются, тактикой», — добавил боец.

Ранее Минобороны России доложило, что с 24 февраля 2022 года на территорию Украины прибыли наемники более чем из 60 стран мира. В военном ведомстве пояснили, что речь идет о гражданах, которые населяют разные материки. С учетом потерь и убытия домой, по данным Минобороны, их число составило 2741.