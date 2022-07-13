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В Кремле рассказали о надеждах от визита Байдена в Саудовскую Аравию

Песков понадеялся, что отношения США и Саудовской Аравии будут строиться не против России

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В Кремле надеются, что отношения США и Саудовской Аравии будут строиться не против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+, и мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами, в том числе ведущими партнерами, такими как Саудовская Аравия», — рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об угрозе российскому экспорту нефти от политики американского лидера Джо Байдена, планирующего визит в Эр-Рияд.

Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит отношения и взаимодействие с Саудовской Аравией.

Ранее президент США заявил, что его визит в Эр-Рияд нужен для взаимодействия стран в противостоянии «российской агрессии», а также для победы в конкуренции с Китаем. Байден подчеркнул, что Саудовская Аравия является одной стран, которые могут влиять на итоги такого противостояния.

В свою очередь, колумнист издания Politico Арианна Скибелл высказала мнение, что
выросшие цены на бензин вряд ли снизятся после визита Байдена в США. По ее словам, Эр-Рияд не обладает достаточным объемом нефти и с трудом достигает собственных целей производства.

Мировая история санкций
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Константин Лысяков
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