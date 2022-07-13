Путин снизил штрафы за незаконные валютные операции с 75-100 процентов до 20-40 процентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешнеэкономической деятельности. В том числе речь идет о штрафах за незаконные валютные операции, их размер меняется с 75-100 процентов до 20-40 процентов, сообщается на сайте Кремля.

Штраф за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях снижается с 3-10 процентов от суммы, не зачисленной на банковские счета в установленные сроки, до 3-5 процентов. Исключение сделано для операций по экспорту леса и лесоматериалов.

Для должностного лица изменяется форма наказания — вместо штрафа в фиксированном размере предусмотрен штраф в виде процентов от суммы нарушения. Отдельно указано, что резидент не будет наказан, если невыполнение требований связано с санкциями со стороны недружественных государств. Находящиеся в производстве дела об административных правонарушениях в этом вопросе прекращаются, если они были заведены после 23 февраля.

Ранее Госдума приняла закон, ограничивающий доступ к сведениям о сделках российских участников внешнеэкономической деятельности, если публичное разглашение может повлечь за собой международные санкции. Любая их публикация допустима только с согласия участников сделки.