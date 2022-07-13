Озвучены возможные темы встречи президентов России и Ирана

Политолог Кортунов заявил, что Путин и Раиси могут обсудить ряд вопросов по Сирии

В ходе встречи в трехстороннем формате президентов России, Ирана и Турции судьбоносных решений принято не будет, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он озвучил возможные темы, которые будут обсуждать и в формате трехсторонних переговоров, и в формате двухсторонних.

Астанинский формат

Стало известно, что российский президент Владимир Путин должен прибыть с визитом в Иран. В рамках визита Путин встретится с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Кремль подтвердил информацию о предстоящей поездке российского президента в Тегеран. Также появилась информация, что переговоры пройдут не только с президентом Ирана, но и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках поездки пройдут и трехсторонние переговоры.

«Есть текущие задачи, которые касаются Астанинского формата. Здесь, конечно, целый ряд вопросов по Сирии, недопущению эскалации и так далее. Также, мне кажется, идет игра на сохранение Ираном статуса-кво. Но я сомневаюсь, что будут прорывы», — заявил Кортунов.

Что такое «Астанинский формат»? Астанинский формат — это дипломатическое взаимодействие между Россией, Ираном и Турцией, которое происходит на фоне новых политических и военных событий в отношении Сирии.

Я не думаю, что в ходе трехсторонней встречи будут какие-то судьбоносные решения, которые изменят все Андрей Кортунов политолог

Россия и Иран

Политолог отметил, что повестка у российского президента и иранского лидера в двустороннем формате обширная. «В частности, есть вопросы по расширению экономического сотрудничества, расширению транспортного коридора Север-Юг. Еще одна повестка — это интеграция Ирана в механизмы ШОС. Тоже достаточно долговременный и сложный процесс», — сказал он.

Что такое «транспортный коридор Север-Юг»? Транспортный коридор Север-Юг соединяет Россию, Иран и Индию. Его протяженность составляет 7200 километров. Проходит транспортный коридор от индийского порта Нава-Шева, расположенного на юге Мумбаи, через Иран до Санкт-Петербурга.



Россия и Турция

Встреча президентов России и Турции будет носить более продуктивный характер, убежден Андрей Кортунов. Если ранее не будет принято решение по вывозу украинского зерна, то у этой темы есть шансы на то, что вопрос будет так или иначе решен в рамках встречи.

«По вопросу зерна довольно продвинутые переговоры. Есть возможность окончательно договориться по вопросу коридоров, сопровождения судов и проверки и так далее», — заключил он.

Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по «зерновому вопросу». Ожидается, что переговоры пройдут сегодня, 13 июля, в 14:00 по московскому времени.

12 июля глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал, что военные делегации России, Украины и Турции при участии ответственных лиц ООН обсудят решение проблемы вывоза украинского зерна в Стамбуле 13 июля.