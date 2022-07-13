Шотландия разместит украинских беженцев в порту на корабле

Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской компании Victoria I в порту Лит

Шотландия разместит украинских беженцев на корабле Victoria I эстонской судоходной компании Tallink в порту Лит. Об этом сообщает Edinburgh Evening News.

Согласно данным газеты, корабль может вместить в себя более двух тысяч пассажиров. Однако сейчас компания готова разместить на нем лишь 739 беженцев. Газета The Telegraph пишет, что каюты, в которых разместят украинских беженцев, по размеру меньше, чем тюремные камеры в Шотландии.

«Комнаты предназначены для размещения до четырех человек, то есть при полной загруженности на одного человека будет приходиться 21 квадратный фут (1,9 квадратного метра)», — отметило издание, указав, что по правилам в общих камерах в тюрьмах Шотландии на каждого заключенного должно приходиться не менее 48 квадратных футов (4,4 квадратного метра).

Ранее стало известно, что шотландское правительство на три месяца приостановило прием заявок от беженцев на размещение, объяснив это нехваткой жилья для них. Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и тем, кто прибудет в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку».