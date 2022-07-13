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Россиянин застрелил двоих знакомых и сжег их тела

В Республике Алтай под суд пойдет мужчина за убийство двоих знакомых из-за скота

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Алтай пойдет под суд 41-летний житель села Чендек Усть-Коксинского района, обвиняемый в двойном убийстве из огнестрельного оружия. Об этом в среду, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2021 года мужчина приехал с двумя знакомыми в село Чендек, чтобы разрешить конфликт из-за продажи скота — спутники фигуранта оплатили покупку, но не получили товар.

Они поссорились, и обвиняемый выстрелил в оппонентов, нанеся им смертельные ранения. Мужчина спрятал тела под ветками деревьев, облил их бензином, поджег и скрылся с места преступления, однако спустя неделю сам явился с повинной в полицию и принес нарезное огнестрельное оружие, которым было совершено убийство.

Ранее в Архангельской области задержали 42-летнего ранее судимого россиянина за попытку застрелить из ружья предпринимателя.

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Екатерина Власова
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