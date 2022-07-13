Пушилин прокомментировал дату открытия диппредставительств между ДНР и КНДР

Пушилин заявил, что пока рано называть дату открытия диппредставительств между ДНР и КНДР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что пока рано называть дату открытия диппредставительств между ДНР и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Процесс уже начался. О конкретных сроках говорить не совсем правильно с моей стороны», — прокомментировал дату открытия представительств глава республики.

Он также добавил, что проработкой этого вопроса занимаются послы обеих сторон.

Ранее посольство КНДР в Москве подтвердило признание суверенитета ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Северной Кореи.

Пушилин назвал это событие еще одной победой дипломатии республики. «Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — сказал он.