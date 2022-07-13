Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В сети появились кадры с места жесткой посадки гидросамолета в Ленобласти

В сети опубликовали кадры с места аварийной посадки гидросамолета на озере Вуокса

В сети появилась видеозапись с места жесткой посадки гидросамолета на озеро Вуокса в Приозерском районе Ленинградской области. Ее публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах виден наполовину затонувший гидросамолет — у воздушного судна поврежден нос, а также крылья.

По данным авторов канала, пилот гидросамолета не справился с управлением, когда добирался на воздушном судне домой в СНТ «Медик». Он смог сам выбраться из самолета и вызвать себе скорую — мужчину госпитализировали, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Об аварийной посадке гидросамолета стало известно утром в среду, 13 июля. По данным следователей, на борту был один человек, его доставили в больницу. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Мировая история санкций
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударах по резервам группы «Каховка» на украинском заводе
В ДНР отказались назвать дату исполнения приговора иностранным наемникам
Сотрудникам Zara дали работу на складах Wildberries
Росгвардейцы ликвидировали пехоту и боевую технику ВСУ
В России впервые с начала июня выявили более 3900 случаев коронавируса
«АвтоВАЗ» назвал начало производства Niva «настоящей победой»
Россиянам рассказали о засекреченных бомбоубежищах
Бывший врач Обамы усомнился в способности Байдена продержаться до конца срока
Запасы газа в ЕС стали расти вдвое медленнее из-за остановки «Северного потока»
Турция объявила конкурс на разработку двигателя для истребителя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.