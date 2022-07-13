В сети появились кадры с места жесткой посадки гидросамолета в Ленобласти

В сети опубликовали кадры с места аварийной посадки гидросамолета на озере Вуокса

В сети появилась видеозапись с места жесткой посадки гидросамолета на озеро Вуокса в Приозерском районе Ленинградской области. Ее публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах виден наполовину затонувший гидросамолет — у воздушного судна поврежден нос, а также крылья.

По данным авторов канала, пилот гидросамолета не справился с управлением, когда добирался на воздушном судне домой в СНТ «Медик». Он смог сам выбраться из самолета и вызвать себе скорую — мужчину госпитализировали, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Об аварийной посадке гидросамолета стало известно утром в среду, 13 июля. По данным следователей, на борту был один человек, его доставили в больницу. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.