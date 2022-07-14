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В Сингапуре назвали цель приезда беглого президента Шри-Ланки

МИД Сингапура сообщил, что бывший президент Шри-Ланки Раджапакса приехал с частным визитом
Готабая Раджапакса

Готабая Раджапакса. Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса приехал в Сингапур с частным визитом и не просил убежища, сообщило Министерство иностранных дел Сингапура. Названную ими цель приезда приводит ТАСС.

Сингапурский МИД подтвердил, что Раджапаксе разрешили въехать в страну. При этом, по утверждению ведомства, ему не предоставляли никакого убежища. «Сингапур обычно не удовлетворяет просьбы о предоставлении убежища», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Сингапур даст беглому Готабае Раджапаксе политическое убежище и что он собирается прибыть в город 14 июля.

Также уточнялось, что, возможно, Раджапакса отправит заявление об отставке спикеру парламента Шри-Ланки после приземления в Сингапуре.

Раджапакса покинул Шри-Ланку на фоне протестов, продолжающихся с апреля. Они начались на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Временно исполняющим обязанности президента был назначен премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

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Антон Похиляк
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