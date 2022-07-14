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Спорт

Американский журналист ответил на выпад Тутберидзе в свой адрес

Журналист Дейв Лиз в ответ на критику заявил, что Этери Тутберидзе понравился его подкаст
Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Американский журналист Дейв Лиз в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) ответил на выпад заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в свой адрес.

«Похоже, Этери понравился последний выпуск моего подкаста», — написал журналист.

Ранее 14 июля Тутберидзе в своих соцсетях раскритиковала Лиза, написав, что у него нет ни совести, ни чести. По ее мнению, журналист не уважает остальных, так как сам ничего не добился.

Лиз известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает подкаст и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.

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