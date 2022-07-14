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В МИД России оценили планы G7 установить «потолок цен» на российскую нефть

МИД России: планы G7 по «потолку цен» увеличат стоимость российской нефти

Фото: Shutterstock

Планы «Большой семерки» (G7) установить «потолок цен» на российскую нефть только приведут к росту цен на нее. Так последствия подобных решений оценили в МИД России, пишет РИА Новости.

О том, что государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, данная мера позволит сократить прибыль Москвы.

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Варвара Кошечкина
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