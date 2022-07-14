США второй раз подряд успешно испытали гиперзвуковые ракеты

The Drive: в США успешно испытали гиперзвуковые системы AGM-183A ARRW и OpFires

На полигоне армии США Уайт-Сэндс в Нью-Мексико состоялись первые летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Operational Fires (OpFires). Видео тестов Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов опубликовало на YouTube.

В подписи к ролику сообщается, что в рамках программы OpFires были достигнуты все цели испытаний, в частности, использование грузовика материально-технического снабжения Корпуса морской пехоты (КМП) США в качестве пусковой установки ракет средней дальности, эвакуация этих контейнеров с ракетами и использование для запуска ракеты штатных систем управления артиллерийским огнем армии США.

Издание The Drive отмечает, что сообщение об испытании OpFires опубликовано сразу после того, как Военно-воздушные силы (ВВС) США рассказали об успешных летных тестах прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), состоявшихся 12 июля. Таким образом Соединенные Штаты второй раз подряд успешно испытали гиперзвуковую ракету.

Согласно The Drive, конструктивно OpFires представляет собой ракетный ускоритель с двигателем производства компании Northrop Grumman и гиперзвукового планирующего блока. Головным разработчиком комплекса выступила корпорация Lockheed Martin.

В апреле 2018 года обозреватель Майкл Пек в журнале The National Interest написал, что американским военным необходима такая же мощная дальнобойная артиллерия, какая в настоящее время имеется в распоряжении российских, а одним из усилий Пентагона в этом направлении является программа OpFires.