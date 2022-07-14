Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Арарат
2:2
Завершен
Шкендия
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Кауно Жальгирис
0:0
Завершен
Ружомберок
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Пайде
1:2
Завершен
Динамо Тб
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дечич
1:2
2-й тайм
live
Динамо Мн
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Роднина одной фразой оценила выпад Тутберидзе в адрес американского журналиста

Роднина посоветовала Тутберидзе думать про честь после критики в адрес журналиста Лиза

Фото: РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина одной фразой оценила выпад заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дейва Лиза. Ее слова приводит Sport24.

«Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает», — посоветовала Роднина.

Ранее 14 июля Тутберидзе в своих соцсетях раскритиковала Лиза, написав, что у него нет ни совести, ни чести. По ее мнению, журналист не уважает остальных, так как сам ничего не добился.

Лиз известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
США ослабили часть санкций против России
Названа причина массового отказа россиян от отдыха в Турции
У немецких военных украли ноутбук с секретными данными на встрече НАТО
Посольство США призвало граждан покинуть Украину
В Японии обеспокоились нехваткой редких металлов из России из-за санкций
Умерла бывшая жена Трампа
Путин обязал «Газпром» заплатить в бюджет более триллиона рублей
Роднина одной фразой оценила выпад Тутберидзе в адрес американского журналиста
МИД России прокомментировал антироссийские высказывания Трасс
Украину обвинили в отправке на передовую ограниченно здоровых граждан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.