Турцию заподозрили в желании шантажировать Запад вступлением в БРИКС

Политолог Ордуханян допустил желание Турции шантажировать Запад вступлением в БРИКС

Саудовская Аравия, Египет и Турция могут использовать возможность вступления в БРИКС для шантажа Запада и получения ряда преференций, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян. Он объяснил, что, в частности, Турция может потребовать увеличения поставок оружия и окончательного решения курдского вопроса.

Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС, планы государств раскрыла президент международного форума группы Пурнима Ананд. Она указала, что решение обсуждалось Россией, Китаем и Индией во время 14-го саммита лидеров БРИКС.

«Идейные борцы или попутчики?»

«Я бы хотел остудить всеобщий энтузиазм по этому поводу, потому что пока все далеко не так однозначно, — заметил Ордуханян. — Главный вопрос сейчас состоит в том, а зачем эти страны собираются вступать в БРИКС? Потому что ценности, декларированные нашим президентом, показались им привлекательными? Или потому что они разыгрывают антиамериканскую карту, чтобы получить как можно больше от Запада? А ведь там есть, что получить. Так кто они — "идейные борцы против либерализма или попутчики"?»

Политолог склоняется к мнению о том, что государства заявили о своем намерении вступить в БРИКС для укрепления собственных переговорных позиций с Западом. Он напомнил, что именно Турция и Саудовская Аравия являются основными получателями американского оружия.

Кроме того, нам необходимо помнить, что имперские амбиции президента Турции Реджепа Эрдогана никуда не делись, а БРИКС может стать для него счастливым билетом для проникновения в Среднюю Азию Рафаэль Ордуханян политолог

Шантаж

Ордуханян предположил, что Саудовская Аравия, Турция и Египет могут потребовать от Запада обеспечение финансовыми и технологическими ресурсами в обмен на невступление в БРИКС. Особенно это справедливо, как он считает, в отношении Турции.

«Не будем забывать, что десятки, а то и сотни миллиардов долларов заморожены и находятся на Западе. А финансовое положение Турции сейчас, мягко говоря, сложное. Так что у всех перечисленных государств точно есть, что просить у западных стран, особенно учитывая их жесткую позицию относительно России», — заметил политолог.

Он добавил, что только нежелание открытого военного столкновения с Россией заставляет Запад сдерживаться от слишком агрессивных и резких шагов. Но в случае с потенциальными новыми членами БРИКС такая проблема не стоит.

«Возвращаясь к шантажу, ничто не мешает Турции заодно продолжить шантажировать Запад по курдскому вопросу и требовать выдачу каждого курда», — допустил Ордуханян.

В случае, если эти страны все же вступят в БРИКС, главной задачей для нас станет не дать этим тенденциям заслонить общую повестку организации. Она должна решать глобальные вопросы, работать над созданием многополярного мира, а не заниматься решением местечковых проблем. Повестка должна быть мировой, а не частной Рафаэль Ордуханян политолог

Турция и НАТО

Турция является одним из членов НАТО, что потенциально могло бы осложнить для нее вступление в БРИКС. Но, как ни парадоксально, по словам политолога, в уставных документах альянса нет пункта о том, что страны не имеют права на членство в других блоках.

«США, например, входят в другие аналогичные блоки в Южной Америке, Тихоокеанском регионе. Так что формально право на вступление в БРИКС у Турции есть, хоть мы и понимаем, какое возмущение вызовет это решение. Впрочем, это не наша проблема. Может, еще на начальном этапе Эрдоган получит все необходимое от Запада и передумает вступать в союз», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ордуханян назвал Эрдогана «мастером интриги и политического шантажа», действия которого достаточно сложно прогнозировать.

Его отстранили от многих военных программ НАТО, к которым он хотел бы вернуться. Ему необходимы вооружение, амуниция. Так что резких движений с его стороны не будет, а вот спекуляции и эпатажа — в избытке Рафаэль Ордуханян политолог

Российские политтехнологии

Между тем перед Россией, по словам политолога, теперь встает важнейшая задача: провести грамотную политтехнологию, нацеленную на укрепление авторитета страны и интересов БРИКС. Он считает, что намерения Эрдогана будут мало совпадать со стратегией российской политики, потому политтехнологам важно заранее проанализировать ситуацию, складывающуюся вокруг текущих событий, просчитав все возможные варианты их развития.

«Формирование многополярного мира входит в активную фазу. И все, что мы будем говорить и делать сейчас, станет нашей заявкой на будущее состояние и роль России. Нам нужно четко объяснять свою позицию, сейчас это уже совершенно необходимо», — заключил Ордуханян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас лидерство стран БРИКС востребовано для создания многополярного мира. Путин уточнил, что в этом процессе можно также рассчитывать на помощь тех стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые проводят независимую политику.