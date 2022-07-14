Россияне массово заинтересовались недвижимостью в одной курортной стране

Turk.Estate: за полгода спрос на недвижимость в Турции вырос на 129,71 процента

К июню 2022 года россияне массово заинтересовались покупкой жилья в Турции — за последние полгода интерес к местным объектам вырос на 129,71 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамику покупательских запросов в одной курортной стране проанализировали специалисты портала о недвижимости Turk.Estate. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Относительно первого полугодия 2020 года спрос на покупку жилья в Турции в первые шесть месяцев 2022 года среди россиян увеличился на 177,49 процента. По итогам июня текущего года интерес к недвижимости в зарубежной стране упал на 11,94 процента по сравнению с маем. Однако за год интерес россиян к приобретению недвижимости здесь подскочил на 120 процентов, за два года — на 208,8 процента.

Среднемесячное число запросов на покупку жилья было на 82,91 процента выше, чем такой же параметр за 2021 год, и на 166,05 процента больше среднемесячного показателя за 2020-й.

Ранее в июле аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group пришли к выводу, что россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции с января по май 2022 года. Доля жителей России составила 15 процентов среди иностранных покупателей, всего за этот период они приобрели 3,9 тысячи объектов.