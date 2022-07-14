Крушение американского беспилотника в Румынии попало на видео

Беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper разбился в Румынии во время тренировочного полета

Военный разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper Военно-воздушных сил (ВВС) США упал в Румынии во время тренировочного полета недалеко от авиабазы Кампиа Турзи, его крушение попало на видео. Об этом сообщил румынский министр обороны Василе Дынку, передает телеканал Digi24.

«Жертв и разрушений нет, он упал в поле, в безлюдной местности. Американцы делают первый анализ [обломков] прямо сейчас. Сейчас эти дроны используются для тренировочных целей совместно с румынскими экипажами», — заявил министр. Он добавил, что беспилотник разбился примерно в 14:00 по местному времени, им управлял американский оператор.

Дынку добавил, что на данный момент ударные дроны используются для наблюдения, а не для военных миссий.

10 июля истребитель американских ВВС F-18 Super Hornet упал в воду при посадке на авианосец «Гарри Трумэн». Инцидент произошел в Средиземном море на фоне штормовой погоды 8 июля. В результате пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает. Истребитель удалось поднять, существенных повреждений он не получил. И самолет, и авианосец, отмечается в сообщении, готовы продолжить выполнение миссии.