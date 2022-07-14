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Присягнувший запрещенному в России «Правому сектору» россиянин получил срок

Россиянин получил восемь лет за подготовку теракта и присягу экстремистской организации

Фото: РИА Новости

В Ставропольском крае присягнувшего на верность лидеру «Национально-освободительного движения «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России) россиянина Игоря Чугайнова приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей. Об этом в четверг, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Как установил суд, осужденный принес присягу экстремистам 4 марта 2021 года, сделав аудиозапись и отправив ее члену организации. После этого мужчина активно склонял трех знакомых к участию в деятельности организации. В тот же год он запланировал террористический акт, к участию в котором склонял и вербуемых им мужчин.

Позже он незаконно купил взрывчатку и хранил ее в сарае по месту жительства. В отношении Игоря Чугайнова были возбуждены уголовные дела об организации деятельности экстремистской организации, незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке к террористическому акту.

7 июля сообщалось, что ФСБ завела уголовное дело о подготовке акта международного терроризма на украинцев, которые готовили нападение на силовиков и мирных жителей Украины и России.

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Владимир Седов
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