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Спорт

Валуев высказался о сроках снятия санкций с российских спортсменов

Николай Валуев заявил, что санкции с российских спортсменов снимут очень не скоро

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что не рассчитывает на скорое снятие санкций с российских спортсменов. Его высказывание приводит РИА Новости.

Он не назвал точные сроки возвращения представителей страны на международную арену, однако добавил, что это произойдет очень не скоро. «Идет глобальное переустройство мира, и в спорте, как и в других сферах, скорее всего, тоже будут создаваться новые международные альянсы», — заявил Валуев.

Депутат добавил, что в будущем могут появиться соревнования, альтернативные Олимпийским играм. «Но пока это сложно представить, потому что это очень дорого», — отметил Валуев.

11 июля член МОК Крейг Риди заявил, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024. Он напомнил, что отечественные атлеты не успеют пройти квалификации в большинстве видов, кроме велоспорта, дзюдо и тенниса.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Мировая история санкций
Алексей Гусев
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