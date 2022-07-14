Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Арарат
2:2
Завершен
Шкендия
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Кауно Жальгирис
0:0
2-й тайм
live
Ружомберок
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Пайде
0:1
2-й тайм
live
Динамо Тб
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дечич
Сегодня
21:45 (Мск)
Динамо Мн
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Непомнящий оценил возможный отказ норвежца Карлсена от чемпионского матча

Гроссмейстер Непомнящий заявил, что менять формат чемпионского матча нужно в начале цикла
Ян Непомнящий

Ян Непомнящий. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил возможный отказ норвежца Магнуса Карлсена от чемпионского матча. Его слова приводятся на сайте Федерации шахмат России.

Спортсмен заявил, что изначально думал о том, что норвежец пытался выбить лучшие для себя условия для проведения поединка. «Потом Магнус более подробно осветил свою позицию. Может быть, его не устраивает формат, хотя, на мой взгляд, если его менять, то это нужно делать в начале цикла и пересматривать все комплексно», — посчитал он.

5 июля Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде. Он получил право сыграть с действующим чемпионом мира Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Россиянин попытается взять реванш за поражение в декабре 2021 года.

Тогда Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

Мировая история санкций


Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Премьер Италии Драги объявил об отставке
Тутберидзе ответила на критику американского журналиста фразой «позор тебе»
Профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
Драка россиянина с пятью приезжими попала на видео
Пара дебоширов превратила «в ад» поездку туристов на курорт и сорвала рейс
Россиянам назвали главное преимущество объединения ПФР и ФСС
Раскрыта причина скидок на квартиры в Москве
Психолог описала простое упражнение для самопомощи при расставании с партнером
Обруганная мужчинами за «утиные губы» девушка показала лицо до пластики
Киев опроверг информацию о подготовке ударов по Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.