Непомнящий оценил возможный отказ норвежца Карлсена от чемпионского матча

Гроссмейстер Непомнящий заявил, что менять формат чемпионского матча нужно в начале цикла

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил возможный отказ норвежца Магнуса Карлсена от чемпионского матча. Его слова приводятся на сайте Федерации шахмат России.

Спортсмен заявил, что изначально думал о том, что норвежец пытался выбить лучшие для себя условия для проведения поединка. «Потом Магнус более подробно осветил свою позицию. Может быть, его не устраивает формат, хотя, на мой взгляд, если его менять, то это нужно делать в начале цикла и пересматривать все комплексно», — посчитал он.

5 июля Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде. Он получил право сыграть с действующим чемпионом мира Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Россиянин попытается взять реванш за поражение в декабре 2021 года.

Тогда Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

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