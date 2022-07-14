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Захарова отреагировала на слова Вучича об «аде» при отказе Запада от условий РФ

Мария Захарова отреагировала на слова Вучича об «аде» при отказе Запада от условий Путина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия с самого начала сформулировала свою позицию относительно того, каким видит будущее урегулирование ситуации вокруг Украины. Так на слова сербского президента Александра Вучича об «аде» при отказе Запада принять условия Москвы отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Ленте.ру».

«Позиция России была сформулирована с самого начала. Как в виде целей и задач, так и в виде позиции на переговорах, которые запросил киевский режим», — сказала она в ответ на вопрос о том, прорабатывает ли Россия какие-то предложения Запада по дипломатическому урегулированию кризиса.

Ранее Вучич заявил, что в случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. При этом президент Сербии не уточнил, какое именно предложение стоит ожидать от российского лидера.

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Валентина Шварцман
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