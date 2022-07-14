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Захарова заявила о потере США адекватности из-за призывов бомбить Россию

Захарова назвала потерей адекватности призывы американского советника бомбить Россию

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Призывы старшего официального советника правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро разрешить Украине наносить удары по России и Беларуси являются потерей адекватности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат прокомментировала уклонение американских официальных лиц от предоставления гарантий неиспользования Вооруженными силами Украины (ВСУ) современных западных ракетных систем. «Соединенные штаты Америки становятся непосредственными участниками конфликта со всеми вытекающими последствиями», — сказала она.

Ранее Захарова на брифинге заявила, что США вместе с реактивными системами залпового огня (РЗСО) HIMARS предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведданные и военспецов для помощи в использовании этого оружия для атак и ударов по мирному населению Донбасса.

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Виктория Кондратьева
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