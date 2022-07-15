Европа обогнала Азию по импорту американской нефти впервые с 2016 года

Европа обогнала Азию по импорту американской нефти и впервые за шесть лет стала крупнейшим ее потребителем, пишет Bloomberg со ссылкой на данные

Бюро переписи населения США. С января по май 2022 года Европа получила из США около 213,1 миллиона баррелей нефти, а Азия — 191,1 миллиона.

Согласно данным, в последний раз Азия отставала от Европы по объемам поставок американской нефти в тот же период в 2016 году — после того как США отменили четырехлетний запрет на экспорт сырой нефти. В 2022 году европейские страны нарастили закупки американского сырья после начала спецоперации на Украине — трейдеры ЕС отказались иметь дело с «токсичной» российской нефтью.

Россия, потеряв крупный рынок сбыта, установила большие скидки на свое топливо, чтобы заинтересовать азиатских покупателей. В последние месяцы Китай и Индия кратно нарастили импорт нефти из России. Так как Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, вполне вероятно, что эти модели торговых потоков сохранятся, сказал аналитик глобального рынка нефти компании Energy Aspects Кристофер Хейнс.

По его словам, добыча нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы покрыть как азиатский, так и европейский спрос. Кроме того, эксперты прогнозируют, что страны-производители Ближнего Востока вскоре станут отправлять меньшие объемы топлива в Европу. «Все внимание будет приковано к тому, насколько ОПЕК сможет увеличить свои мощности для добычи [нефти] в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть», — сказала аналитик по разведке месторождений и добыче нефти консалтинговой компании ESAI Элизабет Мерфи.

Ранее Bloomberg узнал, что Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от продажи этого сырья на мировом рынке. По информации агентства, ключевые министерства России, нефтедобытчики и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Россия собирается привлечь к закупке нефти иностранных партнеров, чтобы выйти на объемы торговли, которые помогут установить контрольный ценовый показатель в период между мартом и июлем 2023 года.