Пятилетняя россиянка погибла в ДТП с участием водителя без прав

В Новгородской области пятилетняя девочка погибла в ДТП с участием водителя без прав

В Любытинском районе Новгородской области произошло ДТП — водитель, не имевший права управлять транспортным средством, не справился с управлением и на скорости съехал в кювет. Об этом сообщается на официальном портале прокуратуры региона.

В результате аварии погибла пятилетняя пассажирка, все остальные находившиеся в салоне получили травмы и были госпитализированы. На место аварии выехал районный прокурор. Прокуратура изучит не только обстоятельства ДТП, но и условия, в которых воспитывалась погибшая.

«Будет дана [оценка] условиям жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьями детей», — сообщили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в российском городе.