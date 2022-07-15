Компания Danfoss продаст бизнес в России

Датский производитель энергосберегающей продукции Danfoss продаст бизнес в РФ и Белоруссии

Датский производитель энергосберегающей продукции Danfoss продаст бизнес в России и Белоруссии руководству местных подразделений. Информация об этом появилась на сайте компании.

Отмечается, что решение принято из-за «трагической войны на Украине». В компании отметили, что одним из вариантов ухода из страны является передача управления ООО «Данфосс» команде топ-менеджеров из России. В Danfoss подчеркнули, что это «позволит нынешнему руководству и его сотрудникам продолжить работу на рынке».

Ранее норвежский производитель упаковки Elopak принял решение продать бизнес в России местному руководству. «Было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству путем продажи 100 процентов акций», — говорится в сообщении.