СК возбудил дело после обстрела ВСУ территории Брянской области

СК России возбудил дело после обстрела ВСУ территории Севского района Брянской области

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Севского района Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело заведено по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, пояснили в ведомстве.

Ранее в пятницу, 15 июля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины было обстреляно приграничное село Некислицы Севского района. По его словам, пострадавших нет. В Некислицы прибыла бригада электриков — она начнет восстановительные работы. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение начать расследование в связи с обстрелом села.