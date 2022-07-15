СК возбудил дело после обстрела ВСУ территории Брянской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Севского района Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Дело заведено по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, пояснили в ведомстве.
Ранее в пятницу, 15 июля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины было обстреляно приграничное село Некислицы Севского района. По его словам, пострадавших нет. В Некислицы прибыла бригада электриков — она начнет восстановительные работы. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение начать расследование в связи с обстрелом села.